Tuyển Thực tập sinh Nhân sự ATEN ENGLISH CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại ATEN ENGLISH CENTER
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16D Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tìm kiếm, phân loại và liên hệ ứng viên.
Đặt lịch và tham gia phỏng vấn.
Tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng của nhân sự.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.
Các công việc khác do cấp trên giao cho.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (phần công việc đều được cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đào tạo sâu sát về các kĩ năng chuyên môn).
Tiếng Anh tốt (có thể trao đổi và làm việc trong môi trường 80% là tiếng Anh).
Chăm chỉ, kỷ luật, chủ động và linh hoạt.
Có laptop cá nhân.
Có thể đi làm luôn trực tiếp tại chi nhánh.
Tại ATEN ENGLISH CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ Cấp Thực Tập: 1tr5 - 1tr7/tháng + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng);
Hỗ trợ số liệu báo cáo và mộc thực tập (điểm đánh giá tốt);
Làm việc trực tiếp với người lãnh đào và điều hành cao nhất phòng Học Thuật và Chất Lượng;
Được cung cấp toàn bộ giáo trình, tài liệu, lesson plan, công cụ quản lý và đánh giá học viên...; phục vụ giảng dạy, được đào tạo hướng dẫn định kỳ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển bản thân;
Làm việc tại công ty có hệ thống lớn, luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn;
Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu;
Chế độ phúc lợi dành riêng cho đội ngũ nhân sự học thuật;
Môi Trường và Đồng Nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành cùng thực hiện hóa mục tiêu và cùng nhau chia sẻ thành quả;
Tham gia các buổi teambuilding, Year End Party, các hoạt động gắn kết hàng tháng cùng Công ty;
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết, 8/3, 20/10, 20/11...) và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);
Lịch làm việc được sắp xếp linh động theo lịch học: 8 giờ/1 ngày (tuần nghỉ 1 ngày) - theo lịch tuỳ chọn - làm trong văn phòng máy lạnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ATEN ENGLISH CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
