Tuyển Thực tập sinh Nhân sự HKD Trần Mạnh Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển dụng trên các nền tảng trực tuyến và tổng hợp số liệu thông tin ứng viên.

- Trả lời tin nhắn, tiếp nhận thông tin ứng viên

- Tổng hợp CV ứng viên, hỗ trợ hẹn lịch phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đang học hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc tham gia các dự án, hoạt động ngoại khóa liên quan đến nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý thời gian

Tại HKD Trần Mạnh Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.

Thưởng Tết,..

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD Trần Mạnh Hùng

