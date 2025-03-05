Tuyển Thực tập sinh Nhân sự HKD Trần Mạnh Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại HKD Trần Mạnh Hùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú
- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển dụng trên các nền tảng trực tuyến và tổng hợp số liệu thông tin ứng viên.
- Trả lời tin nhắn, tiếp nhận thông tin ứng viên
- Tổng hợp CV ứng viên, hỗ trợ hẹn lịch phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đang học hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc tham gia các dự án, hoạt động ngoại khóa liên quan đến nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc tham gia các dự án, hoạt động ngoại khóa liên quan đến nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý thời gian
Tại HKD Trần Mạnh Hùng Thì Được Hưởng Những Gì
Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.
Thưởng Tết,..
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Thưởng Tết,..
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD Trần Mạnh Hùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI