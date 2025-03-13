Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DICI MARK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc chuyên môn trong bộ phận Nhân sự: đào tạo, tuyển dụng, viết content tuyển dụng, thiết kế bài tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng; tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng.

Hỗ trợ các công việc về truyền thông nội bộ.

Thời gian thực tập 3-6 tháng.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm fulltime), ưu tiên chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp, trao đổi với ứng viên.

Ưu tiên từng làm Thực tập sinh tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH DICI MARK Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương 4.000.000 VNĐ/tháng.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Được training về công việc và các tư duy về nhân sự.

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm thông qua các công việc thực tiễn.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp.

Gửi xe free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DICI MARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.