Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty cổ phần Bất động sản BHS Tầng 2 - Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc nhân sự như: lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin nhân sự, thủ tục nhận việc, nghỉ việc...

Tham gia vào quá trình tuyển dụng: sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị tài liệu phỏng vấn

Hỗ trợ các công tác liên quan đến BHXH, các chính sách phúc lợi của Công ty, C&B..

Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ là sinh viên năm 4, CÓ THỂ LÀM FULLTIME

Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng.

Ưu tiên sinh viên các khối ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế...

Thích trải nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Có laptop

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh thần học hỏi cao.

Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn tỉ mỉ

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa học nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết

Được tham gia vào các hoạt động team building, giải trí của Tập đoàn

Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực BĐS

Hỗ trợ dấu và tài liệu thực tập

Thu nhập: 2-3 triệu

Cơ học tập cho các bạn trẻ yêu thích nghề nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin