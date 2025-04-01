Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty cổ phần Bất động sản BHS Tầng 2
- Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ các công việc nhân sự như: lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin nhân sự, thủ tục nhận việc, nghỉ việc...
Tham gia vào quá trình tuyển dụng: sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị tài liệu phỏng vấn
Hỗ trợ các công tác liên quan đến BHXH, các chính sách phúc lợi của Công ty, C&B..
Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ là sinh viên năm 4, CÓ THỂ LÀM FULLTIME
Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng.
Ưu tiên sinh viên các khối ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế...
Thích trải nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.
Có laptop
Nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh thần học hỏi cao.
Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn tỉ mỉ
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa học nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết
Được tham gia vào các hoạt động team building, giải trí của Tập đoàn
Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực BĐS
Hỗ trợ dấu và tài liệu thực tập
Thu nhập: 2-3 triệu
Cơ học tập cho các bạn trẻ yêu thích nghề nhân sự.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
