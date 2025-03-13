Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác chuyển phát hồ sơ, ban hành, lưu giữ hồ sơ.

Hỗ trợ các sự kiện nội bộ của công ty.

Hỗ trợ công tác hồ sơ thuế, hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Ưu tiên sinh viên có nhu cầu thực tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ nhận bằng chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế,.....

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có thể làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm tốt.

Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt, khéo léo, chỉn chu.

Kỹ năng soạn thảo công văn, thông báo tốt.

Sử dụng thành thạo Word, Excel.

Có đam mê và muốn định hướng theo ngành Nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn, định hướng các công việc về ngành Nhân sự

Tham gia các sự kiện lớn nhỏ của Khối QTNNL (Hoạt động văn hóa, tuyển dụng, teambuilding...)

Khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.