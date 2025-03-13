Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, cập nhật, sắp xếp hồ sơ CBNV Công ty

Hỗ trợ Chuyên viên nhân sự soạn thảo HĐTV, HĐLĐ, Chấm dứt HĐLĐ,...

Hỗ trợ Chuyên viên nhân sự các công việc liên quan đến kê khai thuế, BHXH,...

Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4, hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Nhân sự, QTKD, Luật, Kinh tế, hoặc những chuyên ngành khác có liên quan

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động, tự tin là lợi thế

Chủ động trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm, không ngại thử thách

Sử dụng tốt Microsoft Office, Google Sheet

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc fulltime.

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 3tr/tháng

Gửi xe miễn phí

Hỗ trợ dấu thực tập

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Được trao quyền chủ động trong triển khai công việc

Được đào tạo, nâng cao kiến thức/kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

