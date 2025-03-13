Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, cập nhật, sắp xếp hồ sơ CBNV Công ty
Hỗ trợ Chuyên viên nhân sự soạn thảo HĐTV, HĐLĐ, Chấm dứt HĐLĐ,...
Hỗ trợ Chuyên viên nhân sự các công việc liên quan đến kê khai thuế, BHXH,...
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4, hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Nhân sự, QTKD, Luật, Kinh tế, hoặc những chuyên ngành khác có liên quan
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động, tự tin là lợi thế
Chủ động trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm, không ngại thử thách
Sử dụng tốt Microsoft Office, Google Sheet
Ưu tiên ứng viên có thể làm việc fulltime.

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 3tr/tháng
Gửi xe miễn phí
Hỗ trợ dấu thực tập
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Được trao quyền chủ động trong triển khai công việc
Được đào tạo, nâng cao kiến thức/kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Tasco, Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

