Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm ứng viên tiềm năng qua các kênh tuyển dụng (đăng bài, cập nhật thông tin, giải đáp thắc mắc cho ứng viên).

Cập nhật thông tin ứng viên/nhân sự mới, bao gồm chi tiết liên hệ và các thông tin cần thiết khác.

Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển của ứng viên.

Liên hệ sơ vấn ứng viên, lên lịch và xác nhận các cuộc phỏng vấn với ứng viên.

Thiết kế và lên nội dung content tuyển dụng.Xây dựng hình ảnh thương hiệu tuyển dụng.

Hỗ trợ công tác đào tạ hội nhập nhân sự mới.

Hỗ trợ công tác xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nội bộ.

Hỗ trợ công tác chấm công, tính lương, lưu trữ hồ sơ nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp, chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Hành chính, QTKD, MKT…

Có khả năng viết content và sử dụng các phần mềm Canva, Capcut là một lợi thế.

Thành thạo Microsoft Office.

Ngoại hình ưa nhìn, có tinh thần chủ động, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt.

Có laptop cá nhân.

Ưu tiên các bạn có thể thực tập full – time.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Hỗ trợ : 2.000.000 – 4.000.000 VNĐ/tháng.

Các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa… của tập đoàn.

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết các công việc của ban HCNS.

Làm việc trong môi trường văn hoá mở, cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin