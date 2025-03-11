Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, truyền thông trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok, Linkedin,... theo kế hoạch

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới,...

Thực hiện công tác Lễ tân, hành chính

Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự khác khi được hướng dẫn và yêu cầu

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Quản trị nhân lực,...có mong muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm

Thành thạo tin học văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi, cầu tiến trong công việc,

Có khả năng sáng tạo, có ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện,...

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng video như Canva, Capcut…

Có thể sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok,... để truyền thông thương hiệu tuyển dụng Công ty

Có laptop cá nhân

Sắp xếp được lịch thực tập cố định

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận hỗ trợ + phụ cấp ăn trưa (Tối đa 2.000.000đ/tháng)

Có hỗ trợ dấu cho các bạn làm khóa luận thực tập

Được Trưởng phòng HCNS có trên 20 năm kinh nghiệm hướng dẫn về nghiệp vụ

Môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội học hỏi và giao lưu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin