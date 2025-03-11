Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, truyền thông trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok, Linkedin,... theo kế hoạch
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới,...
Thực hiện công tác Lễ tân, hành chính
Thực hiện các nghiệp vụ nhân sự khác khi được hướng dẫn và yêu cầu
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Quản trị nhân lực,...có mong muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi, cầu tiến trong công việc,
Có khả năng sáng tạo, có ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện,...
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng video như Canva, Capcut…
Có thể sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok,... để truyền thông thương hiệu tuyển dụng Công ty
Có laptop cá nhân
Sắp xếp được lịch thực tập cố định

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận hỗ trợ + phụ cấp ăn trưa (Tối đa 2.000.000đ/tháng)
Có hỗ trợ dấu cho các bạn làm khóa luận thực tập
Được Trưởng phòng HCNS có trên 20 năm kinh nghiệm hướng dẫn về nghiệp vụ
Môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội học hỏi và giao lưu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

