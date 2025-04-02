Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.
Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.
Hỗ trợ quản lý, đặt mua văn phòng phẩm, in ấn, công chứng tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu công ty.
Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.
Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty theo định kỳ.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về tin học văn phòng: Word, Excel, …
Ham học hỏi, có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
Có trợ cấp đào tạo
Hỗ trợ dấu thực tập
Ca parttime/ fulltime linh động
Được hướng dẫn tận tình cũng như hỗ trợ đầy đủ công cụ, tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và làm báo cáo tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
