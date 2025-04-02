Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.

Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.

Hỗ trợ quản lý, đặt mua văn phòng phẩm, in ấn, công chứng tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu công ty.

Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.

Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty theo định kỳ.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 - năm 4 các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản lý lao động, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị văn phòng, …

Có hiểu biết về tin học văn phòng: Word, Excel, …

Ham học hỏi, có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo 1:1

Có trợ cấp đào tạo

Hỗ trợ dấu thực tập

Ca parttime/ fulltime linh động

Được hướng dẫn tận tình cũng như hỗ trợ đầy đủ công cụ, tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và làm báo cáo tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin