Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin, truyền thông tuyển dụng - trên mạng xã hội (facebook), hội nhóm,…
Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp theo hướng dẫn của chuyên viên nhân sự
Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp và hướng dẫn ứng viên;
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.
Thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của ứng viên
Nhập thông tin nhân sự lên phần mềm quản lý của công ty
Lưu hồ sơ nhân sự (bản cứng và bản mềm)
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ đang là sinh viên năm 3, 4 tại các trường Đại học/Cao Đẳng;
Sinh viên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan, có định hướng theo nghề nhân sự
Nhanh nhẹn, chủ động;
Có tinh thần cầu tiến, học hỏi;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi khi được đào tạo từ đầu về Tuyển dụng
Không yêu cầu KPI
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc khóa luận tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
