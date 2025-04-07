Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin, truyền thông tuyển dụng - trên mạng xã hội (facebook), hội nhóm,…

Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp theo hướng dẫn của chuyên viên nhân sự

Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp và hướng dẫn ứng viên;

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.

Thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của ứng viên

Nhập thông tin nhân sự lên phần mềm quản lý của công ty

Lưu hồ sơ nhân sự (bản cứng và bản mềm)

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ đang là sinh viên năm 3, 4 tại các trường Đại học/Cao Đẳng;

Sinh viên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan, có định hướng theo nghề nhân sự

Nhanh nhẹn, chủ động;

Có tinh thần cầu tiến, học hỏi;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội học hỏi khi được đào tạo từ đầu về Tuyển dụng

Không yêu cầu KPI

Được đào tạo nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn

Hỗ trợ dấu mộc khóa luận tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

