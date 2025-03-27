Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực và tính cách.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá kỹ năng cho ứng viên.

Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng ngân sách và báo cáo kết quả.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin và lưu trữ dữ liệu.

Hỗ trợ các hoạt động khác của bộ phận nhân sự như onboarding, đào tạo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, trung tâm đào tạo.

Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học và hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và sàng lọc ứng viên online.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ tích cực.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.