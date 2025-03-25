Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Thực tập sinh Nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiến hành đăng tin tuyển dụng trên các kênh như: mạng xã hội, website, diễn đàn,...
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên và chịu trách nhiệm tuyển dụng một số vị trí theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Đảm bảo tuyển đủ, đúng hạn, đúng yêu cầu và theo đúng quy trình tuyển dụng
Liên hệ, screening ứng viên qua điện thoại và gửi thư mời tham dự phỏng vấn
Hỗ trợ, điều phối buổi phỏng vấn và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn
Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu
Tổng hợp hồ sơ nhân viên và bảng chấm công cho nhân viên thời vụ
Hỗ trợ hướng dẫn nhân viên chính thức ký hợp đồng, theo sát quá trình bổ sung hồ sơ của ứng viên
Hỗ trợ các công việc khác được giao trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường của các trường Đại học, Cao đẳng ngành Nhân sự hoặc các ngành liên quan...
Yêu thích ngành nhân sự, tuyển dụng;
Kỹ năng vi tính văn phòng khá; giao tiếp tự tin; có kỹ năng trao đổi thông tin qua điện thoại/email
Nhanh nhẹn, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc;
Khả năng thiết kế hình ảnh là lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
Văn phòng hiện đại, không gian mở; có khu vực pantry chung
Được training các kỹ năng chuyên môn, quy trình làm việc;
Làm việc với các nhãn hàng thời trang quốc tế như Nike, Levi’s, Mango, GAP, Calvin Klein, Swarovski...
Hỗ trợ cung cấp tài liệu, dấu mộc làm báo cáo thực tập;
Cơ hội thăng tiến lên vị trí khác;
Hỗ trợ lương: từ 2.000.000đ/tháng; phụ cấp gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

