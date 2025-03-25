Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Tiến hành đăng tin tuyển dụng trên các kênh như: mạng xã hội, website, diễn đàn,...

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên và chịu trách nhiệm tuyển dụng một số vị trí theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Đảm bảo tuyển đủ, đúng hạn, đúng yêu cầu và theo đúng quy trình tuyển dụng

Liên hệ, screening ứng viên qua điện thoại và gửi thư mời tham dự phỏng vấn

Hỗ trợ, điều phối buổi phỏng vấn và đánh giá ứng viên sau phỏng vấn

Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu

Tổng hợp hồ sơ nhân viên và bảng chấm công cho nhân viên thời vụ

Hỗ trợ hướng dẫn nhân viên chính thức ký hợp đồng, theo sát quá trình bổ sung hồ sơ của ứng viên

Hỗ trợ các công việc khác được giao trong quá trình làm việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường của các trường Đại học, Cao đẳng ngành Nhân sự hoặc các ngành liên quan...

Yêu thích ngành nhân sự, tuyển dụng;

Kỹ năng vi tính văn phòng khá; giao tiếp tự tin; có kỹ năng trao đổi thông tin qua điện thoại/email

Nhanh nhẹn, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc;

Khả năng thiết kế hình ảnh là lợi thế;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Văn phòng hiện đại, không gian mở; có khu vực pantry chung

Được training các kỹ năng chuyên môn, quy trình làm việc;

Làm việc với các nhãn hàng thời trang quốc tế như Nike, Levi’s, Mango, GAP, Calvin Klein, Swarovski...

Hỗ trợ cung cấp tài liệu, dấu mộc làm báo cáo thực tập;

Cơ hội thăng tiến lên vị trí khác;

Hỗ trợ lương: từ 2.000.000đ/tháng; phụ cấp gửi xe

