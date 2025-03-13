Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 109 Trường Chinh, Phương Liệt,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc chuyên môn trong bộ phận Nhân sự: đào tạo, tuyển dụng, viết content tuyển dụng, thiết kế bài tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng; tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng.
Hỗ trợ các công việc về truyền thông nội bộ.
Thời gian thực tập 3-6 tháng.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm fulltime), ưu tiên chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Linh hoạt, nhạy bén trong giao tiếp, trao đổi với ứng viên.
Ưu tiên từng làm Thực tập sinh tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương 4.000.000 VNĐ/tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập.
Được training về công việc và các tư duy về nhân sự.
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm thông qua các công việc thực tiễn.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp.
Gửi xe free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

