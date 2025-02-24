Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar Garden - Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung dưới dạng video trên Tiktok;

Phối hợp thực hiện công tác marketing tại các sự kiện;

Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch marketing, đóng góp ý tưởng, phối hợp làm việc với các bộ phận khác để chiến dịch đạt hiệu quả;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và hướng dẫn của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Phù hợp với sinh viên năm 3, 4 hoặc sinh viên vừa ra trường. Ưu tiên ứng viên Chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa cơ bản như Capcut;

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Marketing, khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phân tích và sáng tạo nội dung;

Ưu tiên ứng viên trình độ tiếng Anh khá đến tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần);

Mức lương 1.500.000 – 3.000.000 VND;

Trợ cấp tiền gửi xe hàng tháng;

Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia;

Đào tạo Marketing, thử việc hưởng 100% lương;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

