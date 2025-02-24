Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Stellar Garden

- Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung dưới dạng video trên Tiktok;
Phối hợp thực hiện công tác marketing tại các sự kiện;
Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch marketing, đóng góp ý tưởng, phối hợp làm việc với các bộ phận khác để chiến dịch đạt hiệu quả;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phù hợp với sinh viên năm 3, 4 hoặc sinh viên vừa ra trường. Ưu tiên ứng viên Chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan;
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa cơ bản như Capcut;
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Marketing, khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phân tích và sáng tạo nội dung;
Ưu tiên ứng viên trình độ tiếng Anh khá đến tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần);
Mức lương 1.500.000 – 3.000.000 VND;
Trợ cấp tiền gửi xe hàng tháng;
Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia;
Đào tạo Marketing, thử việc hưởng 100% lương;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

