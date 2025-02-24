Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
- Hà Nội: Tòa Stellar Garden
- Số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sáng tạo nội dung dưới dạng video trên Tiktok;
Phối hợp thực hiện công tác marketing tại các sự kiện;
Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch marketing, đóng góp ý tưởng, phối hợp làm việc với các bộ phận khác để chiến dịch đạt hiệu quả;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và hướng dẫn của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa cơ bản như Capcut;
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Marketing, khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phân tích và sáng tạo nội dung;
Ưu tiên ứng viên trình độ tiếng Anh khá đến tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 1.500.000 – 3.000.000 VND;
Trợ cấp tiền gửi xe hàng tháng;
Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia;
Đào tạo Marketing, thử việc hưởng 100% lương;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI