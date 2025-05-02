Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Làm việc với các phòng ban, khách hàng để tìm hiểu về thực trạng triển khai & thực thi chuyển đổi số
Phân tích và đánh giá hiệu quả của các quy trình, tổng hợp lại và đưa ra các giải pháp xây dựng hoặc cải tiến về mặt quy trình, mô hình hóa quy trình.
Xác định các điểm cần chuyển đổi, cải tiến và tiến hành thiết kế các phương án và chuyển đổi số các quy trình lên Lark.
Đảm bảo các phòng ban tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng quy trình sau khi chuyển đổi.
Xây dựng hệ thống audit tiến độ và chất lượng chuyển đổi số
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng lâu dài về chuyển đổi số và quản trị vận hành
Kiến thức: Hiểu biết về quy trình vận hành trong tổ chức (ưu tiên mảng E-commerce), Ưu tiên ứng viên đã sử dụng/tìm hiểu/ nghiên cứu về Lark suite
Tư duy hệ thống, logic, tư duy giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Mức hỗ trợ thực tập: 3M - 5M VNĐ
Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
