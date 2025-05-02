Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Làm việc với các phòng ban, khách hàng để tìm hiểu về thực trạng triển khai & thực thi chuyển đổi số

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các quy trình, tổng hợp lại và đưa ra các giải pháp xây dựng hoặc cải tiến về mặt quy trình, mô hình hóa quy trình.

Xác định các điểm cần chuyển đổi, cải tiến và tiến hành thiết kế các phương án và chuyển đổi số các quy trình lên Lark.

Đảm bảo các phòng ban tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng quy trình sau khi chuyển đổi.

Xây dựng hệ thống audit tiến độ và chất lượng chuyển đổi số

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 4 đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Hệ thống Thông tin, Kỹ thuật Công nghiệp, Chất lượng, hoặc các ngành liên quan.

Có định hướng lâu dài về chuyển đổi số và quản trị vận hành

Kiến thức: Hiểu biết về quy trình vận hành trong tổ chức (ưu tiên mảng E-commerce), Ưu tiên ứng viên đã sử dụng/tìm hiểu/ nghiên cứu về Lark suite

Tư duy hệ thống, logic, tư duy giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu và có lộ trình phát triển rõ ràng: Thực tập (1 tháng) - Thử việc (2 tháng) - Chính thức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Mức hỗ trợ thực tập: 3M - 5M VNĐ

Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

