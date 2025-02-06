Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng tuyển dụng lên các website tuyển dụng, các trang mạng xã hội
Tham gia vào công tác xây dựng EB (Truyền thông thương hiệu tuyển dụng) trên các trang mạng xã hội (Fanpage, Tiktok)
Hỗ trợ các công tác liên quan đến tuyển dụng
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên năm 3,4 của các trường Đại học hoặc ứng viên đã tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan
Nhanh nhẹn, chủ động và ham học hỏi, biết hihi haha
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ hướng dẫn báo cáo thực tập và dấu mộc thực tập
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn về nhân sự
Được tham gia vào các chương trình xây dựng EB (Thương hiệu tuyển dụng)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
