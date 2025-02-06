Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng tuyển dụng lên các website tuyển dụng, các trang mạng xã hội

Tham gia vào công tác xây dựng EB (Truyền thông thương hiệu tuyển dụng) trên các trang mạng xã hội (Fanpage, Tiktok)

Hỗ trợ các công tác liên quan đến tuyển dụng

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên năm 3,4 của các trường Đại học hoặc ứng viên đã tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan

Nhanh nhẹn, chủ động và ham học hỏi, biết hihi haha

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ hướng dẫn báo cáo thực tập và dấu mộc thực tập

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn về nhân sự

Được tham gia vào các chương trình xây dựng EB (Thương hiệu tuyển dụng)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

