Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ công tác mua hàng và làm theo sự hướng dẫn của quản lý
Xử lý số liệu và giấy tờ của công tác mua hàng
Trình ký mẫu, duyệt mẫu
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành kế toán, ngân hàng, xây dựng hoặc các ngành liên quan nội thất
kế toán, ngân hàng, xây dựng hoặc các ngành liên quan nội thất
Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thực tập
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
