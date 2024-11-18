Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ công tác mua hàng và làm theo sự hướng dẫn của quản lý

Xử lý số liệu và giấy tờ của công tác mua hàng

Trình ký mẫu, duyệt mẫu

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành kế toán, ngân hàng, xây dựng hoặc các ngành liên quan nội thất

kế toán, ngân hàng, xây dựng hoặc các ngành liên quan nội thất

Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thực tập

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.