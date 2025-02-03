Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3.000.000 + 2% hoa hồng + phụ cấp Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn. Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về công việc. Được tham gia các sự kiện chung của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần)., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Tìm kiếm KH có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...

Tư vấn sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán.

Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế của các trường, có thể đi làm fulltime.

Ưu tiên có kinh nghiệm về sales online sản phẩm, tư vấn bán hàng tại shop,...

Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

Có kỹ năng tìm kiếm và tư vấn KH tốt

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 4 triệu VND - 7 triệu VND

Lương cứng: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

