Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 175 Nguyễn Suý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Dịch thuật các tài liệu của công ty từ Việt-Anh.
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Báo cáo công việc định kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học trên toàn quốc, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
Kỹ năng tiếng Anh tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Năng động, ham học hỏi.
Có thể làm việc bán thời gian (4 giờ/ngày) hoặc linh hoạt thời gian.
Kỹ năng tiếng Anh tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Năng động, ham học hỏi.
Có thể làm việc bán thời gian (4 giờ/ngày) hoặc linh hoạt thời gian.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn công việc chuyên ngành và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có yếu tố quốc tế.
Cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Thực tập không lương.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có yếu tố quốc tế.
Cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Thực tập không lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI