Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản video quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội ( Tiktok, Facebook,… )

Thực hiện quay video sản phẩm, video viral, video review,…

Đảm bảo nội dung sáng tạo, bắt trend, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Dựng video theo kịch bản đã có sẵn

Thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề và các yếu tố khác nhầm tăng sức hút video

Tối ưu độ dài video và bố cục nội dung theo đặc điểm của từng nền tảng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Social Media hoặc các ngành liên quan

Giới tính, độ tuổi: Nữ, từ 20 - 25 tuổi

Kinh nghiệm từ 3 tháng - 6 tháng edit video cơ bản

Sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh chóng

Có thể sẵn sàng xuất hiện trong video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương, thỏa thuận khi phỏng vấn

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung, năng động.

Cơ hội phát huy và phát triển năng lực bản thân.

Chế độ phúc lợi mở rộng: Liên hoan, sinh nhật, sự kiện, nghỉ mát, du lịch,... định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.