Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Viết & sản xuất content "Chất": Sáng tạo nội dung (bài viết, infographic, script video) về AI/Automation dễ hiểu, cuốn hút cho các kênh Social.

- Truyền cảm hứng bằng con chữ: Biến công nghệ phức tạp thành câu chuyện gần gũi, thú vị với người dùng phổ thông.

- Nghiên cứu & Bắt trend: Update xu hướng AI toàn cầu, phân tích case study thực tế để tạo content "đúng trend, đúng insight".

- Tối ưu hiệu suất công việc: Phối hợp team Design/Videographer triển khai content đa nền tảng (Facebook, Tiktok, Instagram).

- Ứng viên là sinh viên năm 3 - năm 4, sinh viên sắp ra trường muốn thực tập học hỏi trau dồi kinh nghiệm thực chiến Content AI thuộc chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông, Digital Marketing, Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử,... hoặc yêu thích Content Marketing,...

- Đam mê Công nghệ & Sáng tạo (AI, Automation, ChatGPT...) hoặc sẵn sàng học hỏi cực nhanh về lĩnh vực này.

- Kỹ năng viết lách ưu tiên: Khả năng viết rõ ràng, mạch lạc, biến chủ đề khô khan thành nội dung hấp dẫn.

- Tư duy chủ động, có khả năng tự học, nghiên cứu tốt. Tinh thần khởi nghiệp, thích kiếm tiền và thử sức nhiều vai trò.

CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

- Học từ thực chiến, làm dự án thật: Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, lăn xả với các dự án thật, khách hàng thật, mang lại giá trị thật.

- Mentorship từ Founder & Kết nối giá trị: Làm việc trực tiếp với Founder - kinh nghiệm du học, làm việc quốc tế. Kết nối cùng chuyên gia, chủ doanh nghiệp, C-levels.

- Huấn luyện chuyên sâu & Phát triển cá nhân: Tham gia các buổi training nội bộ "xịn xò" được thiết kế bài bản.

- Cơ hội tạo dòng tiền, thu nhập hấp dẫn: Phát triển kỹ năng và tư duy kinh doanh để tự mình tạo ra giá trị và thu nhập thông qua các hoạt động, chiến dịch của AICI.

- Con đường rõ ràng đến vị trí chính thức: Cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau kỳ thực tập, AICI luôn ưu tiên tuyển dụng từ chính đội ngũ thực tập sinh tài năng.

- Môi trường lý tưởng để phát triển: Trẻ trung, năng động, tốc độ, tập trung. Làm việc tại văn phòng hiện đại hoặc hình thức hybrid (kết hợp online/offline).

