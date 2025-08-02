Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết & sản xuất content "Chất": Sáng tạo nội dung (bài viết, infographic, script video) về AI/Automation dễ hiểu, cuốn hút cho các kênh Social.
- Truyền cảm hứng bằng con chữ: Biến công nghệ phức tạp thành câu chuyện gần gũi, thú vị với người dùng phổ thông.
- Nghiên cứu & Bắt trend: Update xu hướng AI toàn cầu, phân tích case study thực tế để tạo content "đúng trend, đúng insight".
- Tối ưu hiệu suất công việc: Phối hợp team Design/Videographer triển khai content đa nền tảng (Facebook, Tiktok, Instagram).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên là sinh viên năm 3 - năm 4, sinh viên sắp ra trường muốn thực tập học hỏi trau dồi kinh nghiệm thực chiến Content AI thuộc chuyên ngành Marketing, Báo chí truyền thông, Digital Marketing, Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử,... hoặc yêu thích Content Marketing,...
- Đam mê Công nghệ & Sáng tạo (AI, Automation, ChatGPT...) hoặc sẵn sàng học hỏi cực nhanh về lĩnh vực này.
- Kỹ năng viết lách ưu tiên: Khả năng viết rõ ràng, mạch lạc, biến chủ đề khô khan thành nội dung hấp dẫn.
- Tư duy chủ động, có khả năng tự học, nghiên cứu tốt. Tinh thần khởi nghiệp, thích kiếm tiền và thử sức nhiều vai trò.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Học từ thực chiến, làm dự án thật: Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, lăn xả với các dự án thật, khách hàng thật, mang lại giá trị thật.
- Mentorship từ Founder & Kết nối giá trị: Làm việc trực tiếp với Founder - kinh nghiệm du học, làm việc quốc tế. Kết nối cùng chuyên gia, chủ doanh nghiệp, C-levels.
- Huấn luyện chuyên sâu & Phát triển cá nhân: Tham gia các buổi training nội bộ "xịn xò" được thiết kế bài bản.
- Cơ hội tạo dòng tiền, thu nhập hấp dẫn: Phát triển kỹ năng và tư duy kinh doanh để tự mình tạo ra giá trị và thu nhập thông qua các hoạt động, chiến dịch của AICI.
- Con đường rõ ràng đến vị trí chính thức: Cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau kỳ thực tập, AICI luôn ưu tiên tuyển dụng từ chính đội ngũ thực tập sinh tài năng.
- Môi trường lý tưởng để phát triển: Trẻ trung, năng động, tốc độ, tập trung. Làm việc tại văn phòng hiện đại hoặc hình thức hybrid (kết hợp online/offline).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN AICI GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 6 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

