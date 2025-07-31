Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Thiên Nam, 111

- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Tham gia triển khai các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo.
Đóng góp ý tưởng trong các buổi họp và dự án phát triển.
Quản lý và xây dựng nội dung trên fanpage, tiktok,… của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing.
Có thể làm việc tối thiểu 4 buổi/tuần, mỗi buổi từ 2 tiếng trở lên.
Yêu thích học hỏi, chủ động, cầu tiến và linh hoạt trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp nhóm hiệu quả.
Biết quay – dựng clip cơ bản trên điện thoại (CapCut, TikTok Editor,...).
Cam kết tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo tại công ty.

Tại Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản và hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành.
Cơ hội thực hành thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Xét hỗ trợ dấu mộc sau 45 ngày làm việc đối với thực tập sinh có kết quả tốt.
Hỗ trợ chi phí phát sinh khi thực hiện giao dịch và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land

Công ty Cổ Phần BĐS Heco Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 111 Ngô Gia Tự phường 2 quận 10, Tầng 9 - Toà nhà Thiên Nam

