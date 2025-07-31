Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/08/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 301 Hoà Hảo, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm, tiếp cận và phát triển tệp khách hàng tiềm năng.
Tham gia triển khai các hoạt động marketing, bao gồm quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên các kênh truyền thông online và offline.
Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu khách hàng để hỗ trợ quá trình ra quyết định và lập báo cáo định kỳ.
Tham gia các cuộc họp, brainstorming và thảo luận dự án, đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm và kế hoạch kinh doanh.
Quản lý nội dung trên fanpage và hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
Có thể tham gia làm việc tối thiểu 4 buổi/tuần, mỗi buổi ít nhất 2 giờ.
Yêu thích lĩnh vực bất động sản, chủ động học hỏi, có định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp nhóm hiệu quả, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến trong công việc.
Biết quay – dựng video cơ bản bằng điện thoại thông qua các ứng dụng như CapCut, TikTok Editor,… là một lợi thế.
Cam kết tham gia đầy đủ 03 buổi đào tạo bắt buộc trước khi chính thức bắt đầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành.
Cơ hội thực hành và nâng cao kỹ năng thực tế về kinh doanh, marketing và giao tiếp khách hàng.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 45 ngày làm việc đối với ứng viên có thái độ và kết quả tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

