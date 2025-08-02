Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, phường Bình Trưng, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ sắp xếp, quản lý lịch làm việc và lịch họp của Ban Giám đốc.

- Chuẩn bị tài liệu, soạn thảo văn bản, báo cáo theo yêu cầu.

- Ghi biên bản trong các cuộc họp và tổng hợp thông tin cần thiết.

- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ công văn, giấy tờ liên quan.

- Hỗ trợ các công việc hành chính và điều phối thông tin nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Thực tập được Full-time.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, chuyên nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Hành chính, Quản trị văn phòng, Nhân sự,…

Quyền Lợi Được Hưởng

- Có phụ cấp (trao đổi khi phỏng vấn).

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao.

- Được mentor hướng dẫn kỹ năng hành chính, quản lý văn bản, giao tiếp văn phòng.

- Hỗ trợ báo cáo thực tập và ký xác nhận thực tập.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt sau kỳ thực tập.

- Tham gia các hoạt động nội bộ, workshop nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

