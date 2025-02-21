Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 24/1 Quốc lộ 13, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ cập nhật thông tin hồ sơ chứng từ lên hệ thống
Hỗ trợ các công việc văn phòng: đóng mộc chứng từ, scan, photo chứng từ, trình kí hồ sơ
Một số các công việc khác

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 Đại học, cao đẳng học các ngành liên quan
Đảm bảo thời gian 3 tháng
Làm đủ 100 giờ/tháng
Có kiến thức về Logistic
Nhanh nhen, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 1.000.000 VND/tháng khi làm đủ 100h/tháng
Hỗ trợ về bài báo cáo, dấu mộc
Nắm được quy trình làm việc tại bộ phận
Được training chi tiết về công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92 – 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

