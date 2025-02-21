Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 24/1 Quốc lộ 13, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ cập nhật thông tin hồ sơ chứng từ lên hệ thống

Hỗ trợ các công việc văn phòng: đóng mộc chứng từ, scan, photo chứng từ, trình kí hồ sơ

Một số các công việc khác

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 Đại học, cao đẳng học các ngành liên quan

Đảm bảo thời gian 3 tháng

Làm đủ 100 giờ/tháng

Có kiến thức về Logistic

Nhanh nhen, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 1.000.000 VND/tháng khi làm đủ 100h/tháng

Hỗ trợ về bài báo cáo, dấu mộc

Nắm được quy trình làm việc tại bộ phận

Được training chi tiết về công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin