Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD - C - 07 - Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh mẫu theo phản hồi từ khách hàng hoặc bộ phận liên quan

Trao đổi với các bộ phận Thiết kế và Phòng mẫu

Hỗ trợ các công việc văn phòng theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 4

Trung thực, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến

Hòa đồng, thân thiện

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 1,000,000 – 3,000,000 (Trao đổi khi phỏng vấn)

Được hỗ trợ thêm tiền cơm

Hỗ trợ dấu mộc (nếu cần)

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

