Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD
- C
- 07
- Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh mẫu theo phản hồi từ khách hàng hoặc bộ phận liên quan
Trao đổi với các bộ phận Thiết kế và Phòng mẫu
Hỗ trợ các công việc văn phòng theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm 4
Trung thực, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến
Hòa đồng, thân thiện
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Trung thực, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến
Hòa đồng, thân thiện
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập: 1,000,000 – 3,000,000 (Trao đổi khi phỏng vấn)
Được hỗ trợ thêm tiền cơm
Hỗ trợ dấu mộc (nếu cần)
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Được hỗ trợ thêm tiền cơm
Hỗ trợ dấu mộc (nếu cần)
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
