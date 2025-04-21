Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD

- C

- 07

- Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh mẫu theo phản hồi từ khách hàng hoặc bộ phận liên quan
Trao đổi với các bộ phận Thiết kế và Phòng mẫu
Hỗ trợ các công việc văn phòng theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 4
Trung thực, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến
Hòa đồng, thân thiện
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 1,000,000 – 3,000,000 (Trao đổi khi phỏng vấn)
Được hỗ trợ thêm tiền cơm
Hỗ trợ dấu mộc (nếu cần)
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng số 2 đường Tiên Phong 7, Khu sản xuất loại 1, Lô SD-C-07- Khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

