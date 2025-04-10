Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số A3, đường số 1A, khu nhà ở Phú Lợi Chợ Đình, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ phát triển và triển khai các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực marketing, triển khai phần mềm, các hệ thống automation Make, N8N.

Phân tích dữ liệu và hỗ trợ nhóm kỹ thuật trong việc tích hợp AI vào các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Làm việc với các công cụ và nền tảng AI phổ biến như ChatGPT, Grok,Gemini.v..v.v..

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hoặc có đam mê về AI và có khả năng tư duy logic tốt.

Có kiến thức cơ bản về lập trình (Python, Java, hoặc C++ là một lợi thế).

Hiểu biết sơ bộ về AI, Machine Learning hoặc Data Science (không bắt buộc nhưng ưu tiên).

Đam mê học hỏi, tư duy logic và khả năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng tiếng Anh cơ bản để đọc tài liệu kỹ thuật (là một lợi thế).

Tại Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về AI và các công nghệ liên quan.

Làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án thực tiễn.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.

Hỗ trợ chi phí thực tập: 2 triệu - 5 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin