Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 251 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ team marketing chuẩn bị tài nguyên và triển khai cho công ty
- Tìm kiếm nội dung, biên tập, đăng bài theo lịch
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định( có thể thương lượng khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.
- Được hỗ trợ chi phí thực tập
- Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo sau thời gian thực tập
- Cơ hội gắn bó cùng công ty sau thực tập..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ JL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 251 Nguyễn Tri Phương, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

