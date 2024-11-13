Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quay, dựng clip, xử lý video theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ;
Phối hợp biên tập kịch bản video
Chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh sản phẩm
Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến Quay, dựng clip.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Thứ 2 – thứ 6 và 02 ngày thứ 7/ tháng, buổi sáng 08h00-12h00, buổi chiều 13h00-17h00.
Nghỉ hai ngày thứ 7/ tháng, và chủ nhật hàng tuần
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có ít kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự.
Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-15 triệu /tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
