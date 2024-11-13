Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay, dựng clip, xử lý video theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ;
Phối hợp biên tập kịch bản video
Chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh sản phẩm
Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến Quay, dựng clip.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Thứ 2 – thứ 6 và 02 ngày thứ 7/ tháng, buổi sáng 08h00-12h00, buổi chiều 13h00-17h00.
Nghỉ hai ngày thứ 7/ tháng, và chủ nhật hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có ít kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự.
Biết sử dụng máy ảnh quay, chụp sản phẩm
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm thiết kế: Photoshop,Lightroom, Ai, Canva...
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo.
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-15 triệu /tháng
Tham gia BHXH, BHYT khi vào Nhân viên chính thức
Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày nghỉ lễ trong năm: sinh nhật nhân viên, 30/4 - 1/5; 2/9; 8/3...
Được học tập khoá học để phát triển bản thân và chuyên môn
Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

