Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinahud, 105 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor

Phụ trách dựng video dựa trên các source có sẵn, ưu tiên có kinh nghiệm làm bài giảng, dựng podcast, talkshow,..

Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh.

Biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

1 năm kinh nghiệm

Có laptop cá nhân

Đam mê, mong muốn học tập và phát triển các kỹ năng về bán hàng, marketing, xây kênh

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về quay phim, chụp ảnh

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm edit và thiết kế

Thái độ: Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng

Được tham gia các hoạt động đào tạo huấn luyện những chương trình cao cấp 400-800tr của DAS (trong 4 tháng đầu

Được làm việc với các khách hàng cao cấp đang ở top đầu các lĩnh vực ngành nghề

Nghỉ thứ 7 và CN

Được công ty đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được nghỉ phép 12 ngày/năm và được hưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DAS VIỆT NAM

