Tuyển Photographer/Video Editor Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 LK11 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Quay phim và chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc các nội dung khác theo yêu cầu của công ty.

Biên tập video, chỉnh sửa màu sắc, âm thanh và hiệu ứng để tạo ra các sản phẩm video chất lượng cao.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve hoặc các phần mềm tương đương.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để hoàn thành các dự án trong thời gian quy định.

Thực hiện các công việc hậu kỳ như xử lý hình ảnh, tạo hiệu ứng đồ họa, dựng phim.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu hình ảnh và video một cách có hệ thống.

Có khả năng sáng tạo và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh và video.

Cập nhật kiến thức và công nghệ mới trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh và biên tập video.

Tham gia các buổi họp và trao đổi với khách hàng hoặc các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-0 năm trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh hoặc biên tập video (sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm cũng được xem xét).

Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Có kiến thức cơ bản về ánh sáng, bố cục, màu sắc và kỹ thuật quay phim, chụp ảnh.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng sáng tạo và tư duy hình ảnh tốt.

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và có cơ hội tăng lương theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.