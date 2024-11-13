Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

- Biên tập video theo nội dung của phòng Content xây dựng cho kênh Youtube của công ty.

- Phối hợp thực hiện việc ghi hình, lọc tư liệu để sản xuất video.

- Thiết kế, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng Sound Effects, Motion, Edit template các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phối hợp với trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên: Thành thạo sử dụng công cụ Premiere, hoặc 1 phần mềm thiết kế video tương tự.

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.

- Kinh nghiệm > 2 năm ở vị trí tương đương.

- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc hòa đồng và thân thiện

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo;

Chế độ nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM

