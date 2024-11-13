Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B60, ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Chịu trách nhiệm hiệu trách nhiệm sản xuất video (cho các sản phẩm của công ty), phục vụ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google,Tiktok,...

Cắt và dựng tài liệu phục vụ cho hoạt động Performance Marketing.

Xử lý các vấn đề về hình ảnh và âm thanh để đảm bảo chất lượng video tốt nhất.

Tổ chức và quản lý kho dữ liệu video, đảm bảo dễ dàng truy cập và chỉnh sửa khi cần thiết.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Phối hợp bộ phận Marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa video cho lĩnh vực Cosmetic,FMCG,....

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Final Cut Pro, After Effects, hoặc các công cụ tương đương.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sáng tạo, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

Khả năng quản lý thời gian tốt và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Ưu tiên:

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, và khả năng xử lý hiệu ứng đặc biệt.

Có khả năng chụp và chỉnh sửa ảnh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Từ 15M (Ứng viên có thể deal theo năng lực)

Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm

Du lịch 1-2 lần/năm

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm

Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM

