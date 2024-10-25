Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
- Hà Nội: 15th Floor, Keangnam Landmark 72, Me Tri, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Thành lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin, an ninh của các pháp nhân LG CNS ở nước ngoài
Hỗ trợ kiểm tra, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin
Thiết lập và vận hành chính sách, giải pháp bảo mật
Hỗ trợ các tác vụ bảo mật khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng Hàn trên 3 năm
Tiếng Hàn 4 kỹ năng tốt (Topik 5,6)
[Nice to have] Tiếng Anh khá
[Nice to have] có kinh nghiệm làm các công việc tương tự
Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn
Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.
Điều kiện làm việc thoải, linh hoạt
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách
Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm
Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật
Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v)
Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v.
Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:00- 12:00/ 13:00- 17:00), Happy hour chiều thứ 6 hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
