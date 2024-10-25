Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15th Floor, Keangnam Landmark 72, Me Tri, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin, an ninh của các pháp nhân LG CNS ở nước ngoài Hỗ trợ kiểm tra, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin Thiết lập và vận hành chính sách, giải pháp bảo mật Hỗ trợ các tác vụ bảo mật khác

Thành lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin, an ninh của các pháp nhân LG CNS ở nước ngoài

Hỗ trợ kiểm tra, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin

Thiết lập và vận hành chính sách, giải pháp bảo mật

Hỗ trợ các tác vụ bảo mật khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng Hàn trên 3 năm Tiếng Hàn 4 kỹ năng tốt (Topik 5,6) [Nice to have] Tiếng Anh khá [Nice to have] có kinh nghiệm làm các công việc tương tự

Tốt nghiệp đại học

Có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng Hàn trên 3 năm

Tiếng Hàn 4 kỹ năng tốt (Topik 5,6)

[Nice to have] Tiếng Anh khá

[Nice to have] có kinh nghiệm làm các công việc tương tự

Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Điều kiện làm việc thoải, linh hoạt Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v) Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v. Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:00- 12:00/ 13:00- 17:00), Happy hour chiều thứ 6 hàng tuần.

Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn

Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc

Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.

Điều kiện làm việc thoải, linh hoạt

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách

Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm

Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật

Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v)

Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v.

Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:00- 12:00/ 13:00- 17:00), Happy hour chiều thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin