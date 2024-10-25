Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15th Floor, Keangnam Landmark 72, Me Tri, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin, an ninh của các pháp nhân LG CNS ở nước ngoài Hỗ trợ kiểm tra, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin Thiết lập và vận hành chính sách, giải pháp bảo mật Hỗ trợ các tác vụ bảo mật khác
Thành lập và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin, an ninh của các pháp nhân LG CNS ở nước ngoài
Hỗ trợ kiểm tra, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin
Thiết lập và vận hành chính sách, giải pháp bảo mật
Hỗ trợ các tác vụ bảo mật khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng Hàn trên 3 năm Tiếng Hàn 4 kỹ năng tốt (Topik 5,6) [Nice to have] Tiếng Anh khá [Nice to have] có kinh nghiệm làm các công việc tương tự
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm biên, phiên dịch tiếng Hàn trên 3 năm
Tiếng Hàn 4 kỹ năng tốt (Topik 5,6)
[Nice to have] Tiếng Anh khá
[Nice to have] có kinh nghiệm làm các công việc tương tự

Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Điều kiện làm việc thoải, linh hoạt Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v) Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v. Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:00- 12:00/ 13:00- 17:00), Happy hour chiều thứ 6 hàng tuần.
Lương, thưởng sẽ được thảo luận sau khi thông qua CV & Phỏng vấn
Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.
Điều kiện làm việc thoải, linh hoạt
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt với các dự án thú vị và đầy thử thách
Các khóa đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ thuật, kỹ năng mềm
Cơ hội học các khóa học đặc biệt của LG CNS, công nghệ mới và bảo mật
Quà tặng vào các dịp lễ, tết (30/4-1/5, 2/9, tết v.v)
Các hoạt động ngoài trời với sự hỗ trợ của công ty: câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc happy hour, sinh nhật, du lịch, sự kiện nhân viên và gia đình, v.v.
Thời gian làm việc: 8 tiếng từ T2 - T6 (8:00- 12:00/ 13:00- 17:00), Happy hour chiều thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: toà nhà Youngjin E&C Hải Phòng, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

