Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 480D

- Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy bằng tiếng Hàn tại trường Quốc tế;
- Thực hiện các yêu cầu xây dựng chuyên đề của bộ môn theo sự phân công của Ban Giám Hiệu;
- Thực hiện giảng dạy các lớp theo phân công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và phương pháp của công ty;
- Biên soạn giáo án, tài liệu giảng dạy, chữa bài tập cho học sinh;
- Đảm bảo chất lượng đào tạo, kết quả đầu ra;
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Topik 6;
- Quốc tịch Việt Nam;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm, có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí ứng tuyển;
- Ngoại hình thuyết phục, phát âm chuẩn, giọng nói truyền cảm;
- Chủ động, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Yêu thích công việc giảng dạy;
- Có kiến thức về văn hóa Hàn quốc;
- Kỹ năng soạn thảo word, PowerPoint tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi PV; Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe; Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc; Tham gia Party, Teambuilding định kỳ.
Lương thỏa thuận khi PV;
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.
Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe;
Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc;
Tham gia Party, Teambuilding định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu á,. Số 1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

