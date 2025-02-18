Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Todai Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Todai Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Todai Edu
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH Todai Edu

Tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Todai Edu

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 ngách 39 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tham gia R&D sản phẩm (nghiên cứu, làm tài liệu, cải tiến, phát triển sản phầm).
Tham gia quản lý chất lượng lớp học.
Giảng dạy các lớp theo kế hoạch của Trung tâm.
Chăm sóc phụ huynh học sinh.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành liên quan đến tiếng Nhật (ưu tiên các trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Thương...).
Trình độ tiếng Nhật N2 (> 130 điểm).
Kinh nghiệm giảng dạy > 1 năm.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, hoạt ngôn.

Tại Công ty TNHH Todai Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc.
Mức lương cạnh tranh phù hợp với trình độ, năng lực, được xét tăng lương, thưởng hàng năm theo KPIs cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, trở thành key member, quản lý.
Chế độ BHXH, BHYT ... đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động team building, các sự kiện lớn của công ty tăng sự gắn kết giữa các đồng nghiệp.
Được tham gia khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Được tham gia các khoá học đào tạo nâng cao chuyên môn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Todai Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Todai Edu

Công ty TNHH Todai Edu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-nhat-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job304403
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR J
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH STAR J
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công ty cổ phần NKS
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Todai Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Todai Edu
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
19 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH PLAN-B TECHNOLOGIES VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần Dũng Mori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Dũng Mori
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TSUKIMI SEKKEI VIETNAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỐNG NHÂN VIỆT NAM
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TAIWA GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TAIWA GROUP VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TNHH Pirago Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm