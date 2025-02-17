Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Remote 1 ngày/tuần Làm việc từ thứ 2

- thứ 6. Sáng 8h30

- 12h, chiều 13h

- 17h30 Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h

- 13h, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Bạn sẽ là cầu nối giúp Miichisoft mở rộng thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực IT Outsourcing, làm việc trực tiếp với khách hàng và ban giám đốc hai đầu Việt - Nhật. Các công việc cụ thể như sau:
IT Outsourcing
Khai thác khách hàng mới
Phối hợp với phòng Marketing để triển khai chiến dịch thu hút khách hàng
Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng (qua mạng lưới cá nhân, hội thảo, LinkedIn...)
Lên lịch hẹn, tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi nhu cầu (hearing), tư vấn giải pháp
Phối hợp với đội pre-sales để xây dựng đề án và chốt deal
Chăm sóc & mở rộng khách hàng hiện tại
Tiếp nhận những khách hàng có sẵn của công ty để tiếp tục khai thác
Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ, đảm bảo mức độ hài lòng cao
Đề xuất giải pháp nâng cấp dịch vụ, mở rộng quy mô hợp tác
Theo dõi hợp đồng, tiến độ dự án, phối hợp với các phòng ban đảm bảo cam kết với khách hàng

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc
Tiếng Nhật N1/N2 hoặc tương đương, giao tiếp trôi chảy với khách hàng Nhật
Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, chốt sales
Tư duy dịch vụ khách hàng, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Ưu tiên
Ưu tiên có kinh nghiệm Sale B2B, và Sale trong lĩnh vực IT Outsourcing
Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản hoặc với khách hàng Nhật
Có network trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam
Hiểu biết về ngành IT, mô hình phát triển phần mềm, AI, Cloud...

Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 60 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa M, tòa nhà 6th Element, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

