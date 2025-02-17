Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Remote 1 ngày/tuần Làm việc từ thứ 2 - thứ 6. Sáng 8h30 - 12h, chiều 13h - 17h30 Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h - 13h, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Bạn sẽ là cầu nối giúp Miichisoft mở rộng thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực IT Outsourcing, làm việc trực tiếp với khách hàng và ban giám đốc hai đầu Việt - Nhật. Các công việc cụ thể như sau:

IT Outsourcing

Khai thác khách hàng mới

Phối hợp với phòng Marketing để triển khai chiến dịch thu hút khách hàng

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng (qua mạng lưới cá nhân, hội thảo, LinkedIn...)

Lên lịch hẹn, tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi nhu cầu (hearing), tư vấn giải pháp

Phối hợp với đội pre-sales để xây dựng đề án và chốt deal

Chăm sóc & mở rộng khách hàng hiện tại

Tiếp nhận những khách hàng có sẵn của công ty để tiếp tục khai thác

Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ, đảm bảo mức độ hài lòng cao

Đề xuất giải pháp nâng cấp dịch vụ, mở rộng quy mô hợp tác

Theo dõi hợp đồng, tiến độ dự án, phối hợp với các phòng ban đảm bảo cam kết với khách hàng

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc

Tiếng Nhật N1/N2 hoặc tương đương, giao tiếp trôi chảy với khách hàng Nhật

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, chốt sales

Tư duy dịch vụ khách hàng, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Ưu tiên

Ưu tiên có kinh nghiệm Sale B2B, và Sale trong lĩnh vực IT Outsourcing

Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản hoặc với khách hàng Nhật

Có network trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam

Hiểu biết về ngành IT, mô hình phát triển phần mềm, AI, Cloud...

Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 - 60 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin