Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

- Hà Nội: Remote 1 ngày/tuần Làm việc từ thứ 2
- thứ 6. Sáng 8h30
- 12h, chiều 13h
- 17h30 Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h
- 13h, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Bạn sẽ là cầu nối giúp Miichisoft mở rộng thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực IT Outsourcing, làm việc trực tiếp với khách hàng và ban giám đốc hai đầu Việt - Nhật. Các công việc cụ thể như sau:
IT Outsourcing
Khai thác khách hàng mới
Phối hợp với phòng Marketing để triển khai chiến dịch thu hút khách hàng
Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng (qua mạng lưới cá nhân, hội thảo, LinkedIn...)
Lên lịch hẹn, tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi nhu cầu (hearing), tư vấn giải pháp
Phối hợp với đội pre-sales để xây dựng đề án và chốt deal
Chăm sóc & mở rộng khách hàng hiện tại
Tiếp nhận những khách hàng có sẵn của công ty để tiếp tục khai thác
Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ, đảm bảo mức độ hài lòng cao
Đề xuất giải pháp nâng cấp dịch vụ, mở rộng quy mô hợp tác
Theo dõi hợp đồng, tiến độ dự án, phối hợp với các phòng ban đảm bảo cam kết với khách hàng
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật N1/N2 hoặc tương đương, giao tiếp trôi chảy với khách hàng Nhật
Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, chốt sales
Tư duy dịch vụ khách hàng, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Ưu tiên
Ưu tiên có kinh nghiệm Sale B2B, và Sale trong lĩnh vực IT Outsourcing
Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản hoặc với khách hàng Nhật
Có network trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam
Hiểu biết về ngành IT, mô hình phát triển phần mềm, AI, Cloud...
Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
