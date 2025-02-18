Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 ngõ 58 việt hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Liên hệ với các đối tác và nghiệp đoàn lao động Nhật Bản : gọi điện, gửi email, ..
Dịch và chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến Form học viên, đơn hàng
Tổ chức tiếp đón đối tác Nhật Bản, phiên dịch và chăm sóc khách khi đến thăm Công ty
Hỗ trợ mảng hồ sơ ngoại khi cần.
Dịch thuật các tài liệu liên quan.
Hỗ trợ bộ phận đào tạo, tổ chức các buổi chia sẻ cho học viên về văn hóa và phong tục Nhật Bản
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật: N2
Uống được bia, rượu, có thể đi sớm về muộn
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch, đối ngoại là lợi thế
Ưu tiên người đã từng sinh sống làm việc và am hiểu văn hóa Nhật Bản

Tại Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 13 - 20 triệu
Chế độ phúc lợi đầy đủ
BHXH theo quy định nhà nước
Chế độ thưởng theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 12 việt hưng, việt hưng, long biên , hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

