Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu
Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 ngõ 58 việt hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Liên hệ với các đối tác và nghiệp đoàn lao động Nhật Bản : gọi điện, gửi email, ..

Dịch và chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến Form học viên, đơn hàng

Tổ chức tiếp đón đối tác Nhật Bản, phiên dịch và chăm sóc khách khi đến thăm Công ty

Hỗ trợ mảng hồ sơ ngoại khi cần.

Dịch thuật các tài liệu liên quan.

Hỗ trợ bộ phận đào tạo, tổ chức các buổi chia sẻ cho học viên về văn hóa và phong tục Nhật Bản

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật: N2

Uống được bia, rượu, có thể đi sớm về muộn

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch, đối ngoại là lợi thế

Ưu tiên người đã từng sinh sống làm việc và am hiểu văn hóa Nhật Bản

Tại Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 13 - 20 triệu

Chế độ phúc lợi đầy đủ

BHXH theo quy định nhà nước

Chế độ thưởng theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần T-Group Việt Nam

