Tuyển Tiếng Nhật FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 40 Triệu

Mức lương 7 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 55 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tòa FPT Massda, KCN An Đồn, An Hải Bắc, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến mảng mua hàng (Purchasing), quản lý đơn hàng.

- Liên lạc, trao đổi với khách hàng bằng Tiếng Nhật qua các kênh như Email, Chat, Meeting... khi cần.

- Toàn bộ công việc sẽ được đào tạo từ đầu.

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tòa FPT Massda, KCN An Đồn, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bắt buộc ứng viên đã có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT N3 hoặc N2. Ứng viên thành thạo kỹ năng Đọc Hiểu, hoặc Nghe - Nói - Đọc - Hiểu. Không yêu cầu kiến thức chuyên môn. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Thành thạo tin học văn phòng: Microsoft PowerPoint, Excel, Word. Có thể làm việc fulltime (Từ 8h-17h, từ Thứ 2-Thứ 6) tại công ty và OT khi được yêu cầu. Tính cách cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có kiến thức/kinh nghiệm về mảng thu mua, xuất nhập khẩu, sản xuất, quản lý kho... là một lợi thế (hoặc sẽ được đào tạo từ đầu sau khi vào công ty).

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tòa FPT Massda, KCN An Đồn, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bắt buộc ứng viên đã có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT N3 hoặc N2.

Ứng viên thành thạo kỹ năng Đọc Hiểu, hoặc Nghe - Nói - Đọc - Hiểu.

Không yêu cầu kiến thức chuyên môn.

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Thành thạo tin học văn phòng: Microsoft PowerPoint, Excel, Word.

Có thể làm việc fulltime (Từ 8h-17h, từ Thứ 2-Thứ 6) tại công ty và OT khi được yêu cầu.

Tính cách cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có kiến thức/kinh nghiệm về mảng thu mua, xuất nhập khẩu, sản xuất, quản lý kho... là một lợi thế (hoặc sẽ được đào tạo từ đầu sau khi vào công ty).

Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Được đào tạo từ đầu và hưởng 100% mức lương chính thức trước khi ứng viên bắt đầu công việc.

- Nhận Voucher mua sắm trị giá 500k khi tham gia phỏng vấn. (Áp dụng với 50 ứng viên đầu tiên)

- Cơ hội làm việc tại Nhật Bản dài hạn (tối thiểu 3 năm) với các quyền lợi như: Lương cứng, Thưởng lương mềm, Công ty hỗ trợ chi phí nhà ở, đi lại...

- Cơ hội nâng cao năng lực tiếng Nhật, 100% sử dụng tiếng Nhật trong quá trình làm việc. - Dự án quy mô lớn và tăng trưởng liên tục, cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm. - Cơ hội ký hợp đồng chính thức sau thời gian đào tạo với các quyền lợi nổi bật của FPT Software như: + Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc... + Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc. + Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên. + Chính sách an cư lạc nghiệp: hỗ trợ mua nhà, xe ô tô, ưu đãi học phí cho con em, FPT Care chăm sóc sức khỏe nhân viên và gia đình. + Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân. + Các sự kiện gắn kết nội bộ, văn hóa đoàn thể được tổ chức liên tục.

+ Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc...

+ Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.

+ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên.

+ Chính sách an cư lạc nghiệp: hỗ trợ mua nhà, xe ô tô, ưu đãi học phí cho con em, FPT Care chăm sóc sức khỏe nhân viên và gia đình.

+ Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.

+ Các sự kiện gắn kết nội bộ, văn hóa đoàn thể được tổ chức liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin