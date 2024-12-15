Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH GITS
- Hà Nội: Tầng 11, tòa Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách tìm kiếm khách hàng ở thị trường tiếng Nhật
- Đàm phán, làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản, đảm bảo KPI đặt ra
- Làm cầu nối trao đổi giữa khách hàng và team dự án
- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dự án
- Biên – Phiên dịch tài liệu, hồ sơ, chứng từ, giấy tờ cần thiết.
- Hỗ trợ Ban giám đốc đàm phán, giao tiếp, truyền đạt và ký kết hợp đồng với đối tác.
- Ghi chép, lập các báo cáo theo yêu cầu.
- Được training sâu hơn về kiến thức công nghệ thông tin
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Nhật thành thạo cả 4 kỹ năng (có chứng chỉ N1)
- Yêu thích giao tiếp và bán hàng, quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin/phần mềm
- Thông minh, tiếp thu, cầu tiến, hoà đồng, chăm chỉ
- Tư duy nhạy bén, có khả năng học hỏi, tư duy đào sâu vấn đề
- Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thưởng commission: 1.4 - 4% giá trị mỗi hợp đồng.
- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
- Công ty mua BHSK Bảo Việt cho nhân viên sau 1 năm làm việc.
- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI