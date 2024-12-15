Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GITS
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH GITS

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH GITS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tòa Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách tìm kiếm khách hàng ở thị trường tiếng Nhật
- Đàm phán, làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản, đảm bảo KPI đặt ra
- Làm cầu nối trao đổi giữa khách hàng và team dự án
- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dự án
- Biên – Phiên dịch tài liệu, hồ sơ, chứng từ, giấy tờ cần thiết.
- Hỗ trợ Ban giám đốc đàm phán, giao tiếp, truyền đạt và ký kết hợp đồng với đối tác.
- Ghi chép, lập các báo cáo theo yêu cầu.
- Được training sâu hơn về kiến thức công nghệ thông tin

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm sale B2B, nếu có kinh nghiệm ở mảng CNTT là điểm cộng
- Tiếng Nhật thành thạo cả 4 kỹ năng (có chứng chỉ N1)
- Yêu thích giao tiếp và bán hàng, quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin/phần mềm
- Thông minh, tiếp thu, cầu tiến, hoà đồng, chăm chỉ
- Tư duy nhạy bén, có khả năng học hỏi, tư duy đào sâu vấn đề
- Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13 trong năm đầu tiên gia nhập công ty.
- Mức thưởng commission: 1.4 - 4% giá trị mỗi hợp đồng.
- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.
- Công ty mua BHSK Bảo Việt cho nhân viên sau 1 năm làm việc.
- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.
- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;
- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GITS

CÔNG TY TNHH GITS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VTI, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

