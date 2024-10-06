Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Mức lương
Đến 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 6th Element, Đường Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 45 Triệu

Thực hiện get Apo Đối ứng khách hàng ở giai đoạn gieo hạt Phối hợp với team presale làm sale proposal, chốt deal Follow dự án, chăm sóc khách hàng và upsales Phối hợp với team marketing thực hiện các chiến dịch của team sale Đối ứng các yêu cầu của khách hàng Làm giấy tờ, hợp đồng... Phụ trách các kênh sale matching site của công ty, tự khai thác lead từ marketing lead...
Thực hiện get Apo
Đối ứng khách hàng ở giai đoạn gieo hạt
Phối hợp với team presale làm sale proposal, chốt deal
Follow dự án, chăm sóc khách hàng và upsales
Phối hợp với team marketing thực hiện các chiến dịch của team sale
Đối ứng các yêu cầu của khách hàng
Làm giấy tờ, hợp đồng...
Phụ trách các kênh sale matching site của công ty, tự khai thác lead từ marketing lead...

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N1, N2 hoặc tương đương, giao tiếp tốt Có kinh nghiệm sale IT hoặc sale B2B Có năng lực làm đề án thuyết phục khách hàng Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt Tư duy dịch vụ khách hàng tốt Tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt Tinh thần ham học hỏi, năng lực học tập liên tục Yêu thích công việc nhiều thử thách, không ngại cái mới
Tiếng Nhật N1, N2 hoặc tương đương, giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm sale IT hoặc sale B2B
Có năng lực làm đề án thuyết phục khách hàng
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt
Tinh thần ham học hỏi, năng lực học tập liên tục
Yêu thích công việc nhiều thử thách, không ngại cái mới

Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập
Lương upto 45M , có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên Thưởng KPI và bonus theo chế độ sale
Lương upto 45M , có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Thưởng KPI và bonus theo chế độ sale
b. Bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ
Bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành. Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần. Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.
Bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ.
c. Chế độ đào tạo và phát triển
Có nhiều cơ hội trải nghiệm, làm việc với các khách hàng lớn. Trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, có cơ hội quản lý team hoặc phát triển lên vị trí cao hơn. Miichisoft đang có nhiều kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, tham gia tại thời điểm hiện tại là cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cùng Miichisoft trở thành công ty số 1 về dịch vụ và giải pháp CNTT tại Việt Nam.
Có nhiều cơ hội trải nghiệm, làm việc với các khách hàng lớn.
Trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu, có cơ hội quản lý team hoặc phát triển lên vị trí cao hơn.
Miichisoft đang có nhiều kế hoạch phát triển mở rộng trong tương lai, tham gia tại thời điểm hiện tại là cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cùng Miichisoft trở thành công ty số 1 về dịch vụ và giải pháp CNTT tại Việt Nam.
d. Sự kiện - hoạt động:
Tham gia: CLB bóng đá hàng tuần, team building hàng quý Du lịch hàng năm
Tham gia: CLB bóng đá hàng tuần, team building hàng quý
Du lịch hàng năm
e. Môi trường làm việc
Làm việc trong tập thể toàn những người trẻ, năng động, cá tính; máu lửa và nhiệt huyết trong công việc Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.
Làm việc trong tập thể toàn những người trẻ, năng động, cá tính; máu lửa và nhiệt huyết trong công việc
Môi trường làm việc mở, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.
f. Thời gian làm việc
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6. Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h -13h
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6.
Thời gian làm việc 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h -13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa M, tòa nhà 6th Element, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

