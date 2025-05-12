Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
- Đồng Nai: Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
- Hướng dẫn công nhân vận hành sản xuất sản phẩm mới, triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp
- Kiểm soát, phân công công việc cho tổ QA, QC để đảm bảo chất lượng trong quy trình sản xuất
- Phối hợp tìm hiểu các vấn đề phát sinh trong quy trình sản xuất và tìm cách khắc phục
- Phân tích phản hồi từ khách hàng, xác định những lỗi kỹ thuật để thực hiện việc thay đổi cần thiết
- Phối hợp phòng ban liên quan kiểm soát và cải tiến quy trình chất lượng
- Quản lý các dụng cụ đo lường, kiểm nghiệm - kiểm tra hiệu chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sản phẩm
- Thu thập số liệu, làm các báo cáo công việc theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo từ cấp trên
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung hoặc tiếng Anh lưu loát
- Trình Độ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm
Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Có thưởng vào những dịp lễ tết
Học hỏi kiến thức về sản phẩm, thị trường, ngoại ngữ.
Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
