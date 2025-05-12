Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Hướng dẫn công nhân vận hành sản xuất sản phẩm mới, triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp

- Kiểm soát, phân công công việc cho tổ QA, QC để đảm bảo chất lượng trong quy trình sản xuất

- Phối hợp tìm hiểu các vấn đề phát sinh trong quy trình sản xuất và tìm cách khắc phục

- Phân tích phản hồi từ khách hàng, xác định những lỗi kỹ thuật để thực hiện việc thay đổi cần thiết

- Phối hợp phòng ban liên quan kiểm soát và cải tiến quy trình chất lượng

- Quản lý các dụng cụ đo lường, kiểm nghiệm - kiểm tra hiệu chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Thu thập số liệu, làm các báo cáo công việc theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Tiếng trung hoặc tiếng Anh lưu loát

- Trình Độ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp, thưởng hệu suất, tăng lương dựa theo năng lực

Lương tháng thứ 13.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Có thưởng vào những dịp lễ tết

Học hỏi kiến thức về sản phẩm, thị trường, ngoại ngữ.

Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM

