Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc
Thiết kế các quy trình sản xuất mới, tối ưu hóa các quy trình hiện có
Thực hiện nghiên cứu và phát triển các thiết bị mới phục vụ cho hoạt động sản xuất
Giám sát thiết bị bằng cách thường xuyên kiểm tra, thực hiện bảo trì để đảm bảo chúng chạy chính xác
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện hiệu quả
Tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển mới
Yêu Cầu Công Việc
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên , thành thạo máy tính
Quyền Lợi
Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Thời gian làm việc 7h30 -16h30
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
