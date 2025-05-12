Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc

Thiết kế các quy trình sản xuất mới, tối ưu hóa các quy trình hiện có

Thực hiện nghiên cứu và phát triển các thiết bị mới phục vụ cho hoạt động sản xuất

Giám sát thiết bị bằng cách thường xuyên kiểm tra, thực hiện bảo trì để đảm bảo chúng chạy chính xác

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện hiệu quả

Tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển mới

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên , thành thạo máy tính

Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)

BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Thời gian làm việc 7h30 -16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM

