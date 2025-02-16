Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 6B, Đường số 7, KCN Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nguyên liệu, vật tư đầu vào.
Theo dõi tình hình sử dụng và chất lượng nguyên liệu, vật tư trong quá trình sản xuất.
Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (chấp nhận sinh viên ngành ngôn ngữ Trung chưa có kinh nghiệm)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 6B, Đường số 7, KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

