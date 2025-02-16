Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 6B, Đường số 7, KCN Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nguyên liệu, vật tư đầu vào.

Theo dõi tình hình sử dụng và chất lượng nguyên liệu, vật tư trong quá trình sản xuất.

Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (chấp nhận sinh viên ngành ngôn ngữ Trung chưa có kinh nghiệm)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG IPA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin