Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô H, KCN Lộc An

- Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công việc hành chính, văn phòng, sắp xếp lịch làm việc cho quản lý.
Dịch thuật tài liệu, hợp đồng, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Quản lý, theo dõi các công việc, báo cáo định kỳ và các dự án liên quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
Có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc làm việc trong môi trường văn phòng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint.
Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác Trung Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM

CÔNG TY TNHH P&F BROTHERS VIET NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô H, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

