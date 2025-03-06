Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Công tác chuyên môn:

Công tác phối hợp:

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thái độ:

2. Trình độ:

3. Kiến thức chuyên môn:

4. Kỹ năng:

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo đúng năng lực, nguyện vọng từ 11,5-12,5 tháng , chưa tính thưởng theo công việc, ngoại ngữ, du học, lao động .Đảm bảo thu nhập 15-16tr/tháng.

- Các chế độ luật lao động như Bảo hiểm được tham gia đầy đủ.

- Lương cộng tác khi chọn hình thức cộng tác theo các MTCV trên.

- Thưởng học viên đỗ chứng chỉ, lên khoá theo chế độ công ty.

- Hỗ trợ 100% lệ phí thi chứng chỉ quốc tế NGOẠI NGỮ nhằm động viên cán bộ có mong muốn phát triển trong công việc.

- Có hỗ trợ chỗ ở khi cán bộ ở xa đến làm việc

- Có xe công ty hỗ trợ cán bộ trong công việc phân công từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin