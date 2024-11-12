Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà nhà intracom 2, 33 cầu diễn, phúc diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Đi công trình phiên dịch cho kỹ thuật người trung quốc

Hỗ trợ lắp đặt công trình

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tiếng trung giao tiếp cơ bản

Có thể tăng ca, đi công trình

Có kinh nghiệm lắp đặt công trình , lắp đặt camera

Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 14 - 16 triệu

Được đóng bảo hiểm sau khi kết thúc thử việc

Thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch công ty

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL

