Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: toà nhà intracom 2, 33 cầu diễn, phúc diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Đi công trình phiên dịch cho kỹ thuật người trung quốc
Hỗ trợ lắp đặt công trình
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tiếng trung giao tiếp cơ bản
Có thể tăng ca, đi công trình
Có kinh nghiệm lắp đặt công trình , lắp đặt camera
Có thể tăng ca, đi công trình
Có kinh nghiệm lắp đặt công trình , lắp đặt camera
Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 14 - 16 triệu
Được đóng bảo hiểm sau khi kết thúc thử việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch công ty
Môi trường làm việc thân thiện
Được đóng bảo hiểm sau khi kết thúc thử việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch công ty
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
