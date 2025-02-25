Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 đường số 65 phường Tân Phong quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Theo dõi và kiểm tra và Quản lý các khoản phải thu, phải trả, và các giao dịch thu - chi tiền với đối tác, ngân hàng...

Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ, làm hồ sơ thanh toán

Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.

Nếu có các yêu cầu đột xuất, kế toán nội bộ cần phải lập các báo cáo đột xuất theo tuần, tháng hoặc quý.

Thu thập và phân tích các dữ liệu về tình hình kinh doanh thực tế.

Phối hợp với các kế toán thuế và quản lý để thực hiện công việc được giao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đặc biệt ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

Có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán

Yêu cầu từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán,

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử phần mềm và xuất nhập khẩu hoặc ứng viên biết tiếng Trung, độ tuổi từ 24 – 35 tuổi.

Nắm vững nghiệp vụ và luật kế toán, có khả năng tổng hợp, tự tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc, ứng viên biết tiếng Trung.

- Tăng lương hàng năm.

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng chế độ BHXH theo qui định của Bộ luật Lao động hiện hành.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hiện đại.

- Đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN

