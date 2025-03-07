Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 88A Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Đặt mua và quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, nước uống
Thanh toán và báo cáo về các chi phí hành chính, quản lý các loại chi phí (thuê VP, chuyển phát nhanh,vv...)
Xử lý và hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan trong hoạt động công ty
Tổ chức các sự kiện của công ty (Giáng Sinh, 8/3, 20/10, sinh nhật tháng của nhân viên, tặng quà lễ Tết...)
Theo dõi, sữa chữa, bảo trì, quản lý, bảo vệ máy móc và các tài sản Công ty
Thương lượng và trình duyệt các hợp đồng hành chính tổng vụ.
Nhận và gửi thư, bưu phẩm, hàng hoá
Thống kê số liệu hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử
Một số việc cấp trên giao.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp hoặc Cao Đẳng
- Tuổi từ 25 đến 40
- Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Có thể nhận việc ngay
Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo qui định pháp luật.
- Thưởng các ngày Lễ Tết, du lịch hàng năm
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7; sáng 09h00-12h, chiều 13h00- 18h00 (sáng thứ 7 WFH)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
