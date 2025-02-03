Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Dịch thuật sản phẩm
Báo giá, làm hợp đồng, theo dõi công nợ.
Liên hệ nhà cung ứng Trung Quốc
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 - 30
Tiếng Trung cơ bản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén.
Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản từ 12,000,000 – 16,000,000 vnđ (thương lượng khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
12 ngày phép năm
Phụ cấp cơm, thưởng hiệu suất (KPI)
Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Tặng Voucher, tiền thưởng vào dịp Lễ, Tết
Quà tặng công ty và công đoàn vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10, và các ngày lễ lớn trong năm
Team Building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
