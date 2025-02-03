Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Dịch thuật sản phẩm

Báo giá, làm hợp đồng, theo dõi công nợ.

Liên hệ nhà cung ứng Trung Quốc

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 30

Tiếng Trung cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Trung thực, siêng năng, nhiệt tình trong công việc

Cẩn thận, chịu khó, có khả năng làm việc độc lập.

Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén.

Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 12,000,000 – 16,000,000 vnđ (thương lượng khi phỏng vấn)

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

12 ngày phép năm

Phụ cấp cơm, thưởng hiệu suất (KPI)

Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Tặng Voucher, tiền thưởng vào dịp Lễ, Tết

Quà tặng công ty và công đoàn vào dịp Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10, và các ngày lễ lớn trong năm

Team Building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minigood Việt Nam

